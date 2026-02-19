Decreto bollette aiuti e polemiche | Codacons attacca Confconsumatori vigila sulle prossime misure

Il decreto bollette, approvato dal governo, ha scatenato critiche e preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha espresso forte dissenso, accusando il provvedimento di non essere sufficiente per alleviare le difficoltà delle famiglie. Nel frattempo, Confconsumatori si prepara a monitorare le prossime mosse dell’esecutivo, anche se non si aspettano cambiamenti immediati. Le nuove misure prevedono sconti temporanei, ma molti temono che non siano abbastanza per contenere l'aumento delle bollette. La discussione continua sui possibili miglioramenti del decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge sulle bollette, un intervento che punta a ridurre il peso dei costi energetici per famiglie e sistema produttivo. Il Governo stima benefici complessivi superiori ai 5 miliardi di euro, con l'obiettivo dichiarato di superare la logica emergenziale e avviare misure più strutturali. Il provvedimento interviene su più fronti: sostegno diretto ai cittadini, alleggerimento dei costi per le imprese e riforme del mercato energetico per contenere nel tempo il prezzo di luce e gas.

Decreto bollette, doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle imprese: le misureIl Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato un decreto che introduce un doppio bonus luce e gas per le famiglie e nuovi aiuti alle imprese.

Decreto bollette, Codacons critica gli interventi: “Bonus palliativo, serve riforma strutturale”Il Codacons critica il decreto bollette approvato dal Governo, sostenendo che si tratta solo di un palliativo.

