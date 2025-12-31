Te Deum e Primi Vespri 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la Messa di fine anno con Papa Leone XIV

L’evento di fine anno con Papa Leone XIV, includendo il Te Deum e i Primi Vespri 2025, sarà disponibile in diretta streaming e su canali televisivi. Scopri dove seguire la Messa di fine anno, un momento di spiritualità e riflessione. Informazioni su orari, piattaforme e modalità di visione per non perdere questa significativa celebrazione religiosa.

Oggi, 31 dicembre 2025, ultimo giorno dell'anno, Papa Leone XIV presiede i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento. Una tradizione molto antica per ringraziare Dio per l'anno appena trascorso. Il Pontefice oggi a partire dalle ore 17 presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, dalla Basilica di San Pietro. Un rito suggestivo al quale seguirà il canto del Te Deum, tra gli inni più antichi della storia della Chiesa, con l'offerta dell'incenso. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Te Deum e i Primi Vespri 2025 con Papa Leone XIV?

Maria SS. Madre di Dio 2025/2026; Il "Te Deum" di ringraziamento per l'anno trascorso; Il primo "Natale della pace" di Leone XIV; Te Deum, il testo in italiano e latino cantato il 31 dicembre 2025. Maria santissima Madre di Dio – Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l'anno trascorso – VIDEO - 00 Il Santo Padre Leone XIV celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui farà seguito il tradizionale canto dell'inno «Te Deum», a conc ... mi-lorenteggio.com Te Deum: Montecassino, domani l'abate Fallica presiederà il rito di fine anno - 30, l'Abate di Montecassino, dom Luca Fallica, presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale Te Deum di ri ... agensir.it

Te Deum, il testo in italiano e latino cantato il 31 dicembre 2025 - Il "Te Deum" è l'inno cristiano in prosa con il quale Papa Leone XIV chiuderà, mercoledì 31 dicembre 2025, l'anno civile ... fanpage.it

Maria santissima Madre di Dio #PapaLeoneXIV, Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso Oggi #31dicembre dalle ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com

Sarà l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, a presiedere alle 17 di oggi, ultimo giorno del 2025, in Santuario, la santa Messa con l'antico inno cristiano del “Te Deum”. Nei primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, ringrazi - facebook.com facebook

