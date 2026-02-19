Decapitata a Scandicci | un delitto tra i fantasmi

Una donna è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci, probabilmente uccisa da qualcuno che voleva nascondere un gesto violento. Ad accorgersi del corpo sono stati diversi senzatetto che spesso si fermano nella zona, attirate dall’area abbandonata. La scena mostrava segni di lotta e mutilazioni evidenti, mentre il sangue copriva parte del pavimento. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando testimoni tra gli homeless. I residenti del quartiere sono sconvolti dalla brutale scoperta.

Ad accorgersi di quel corpo ormai senza vita, orribilmente mutilato sono stati i tanti senza fissa dimora che da tempo bazzicavano intorno a un casolare nell'ex area Cnr di Scandicci, alle porte di Firenze. C'è voluto poco per scoprire che quel cadavere decapitato di donna ritrovato nel primo pomeriggio di ieri apparteneva a una 44enne tedesca clochard come loro, una persona con cui condividevano la stessa situazione di marginalità. Eppure non è detto che tra loro non ci sia anche l'assassino: è quanto dovranno appurare i carabinieri della stazione locale, insieme agli uomini della scientifica e del nucleo investigativo, che sin da subito si sono messi all'opera per risalire all'identità della donna, dopo aver interdetto l'intera area per effettuare i rilievi.