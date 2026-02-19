De Bruyne a Napoli | ecco quando giocherà finalmente! Scopri la data di marzo!

Kevin De Bruyne potrà tornare a giocare con il Napoli a marzo, dopo il lungo stop dovuto all’infortunio. Il centrocampista belga ha lavorato duramente in palestra e si prepara a scendere in campo con la squadra partenopea. La società ha annunciato che il suo rientro è previsto per la prossima settimana, offrendo così una nuova speranza ai tifosi. De Bruyne ha già iniziato a fare allenamenti specifici per recuperare forma e ritmo. La data ufficiale del suo debutto arriverà nei prossimi giorni.

"> De Bruyne: il Ritorno a Napoli è Imminente. Kevin De Bruyne è pronto a tornare a Napoli! Dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio, il talentuoso centrocampista belga si avvicina al suo rientro nella città partenopea. I fan sono in fermento per questo attesissimo ritorno, che potrebbe rappresentare un grande boost per le ambizioni della squadra. Data di Rientro e Piano di Riabilitazione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, De Bruyne dovrebbe tornare a Napoli sabato 21 febbraio. Una volta rientrato, il calciatore si metterà a disposizione di Antonio Conte presso il centro sportivo di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Bruyne a Napoli: ecco quando giocherà finalmente! Scopri la data di marzo! De Bruyne torna a Napoli: rientro previsto a marzoKevin De Bruyne torna a Napoli: il belga dovrebbe rientrare a marzo dopo aver subito un intervento al ginocchio. De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzoKevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo. De Bruyne dopo Napoli-Sporting: Conte Nessun problema ma io voglio vincere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia; De Bruyne, rientro previsto entro aprile: il Belgio lo attende per il Mondiale; Napoli, indicazioni sui tempi di recupero di De Bruyne e Anguissa: quando possono tornare. Il Napoli ritrova De Bruyne: la stagione prende nuova forzaIl recupero di Kevin De Bruyne rappresenta un passaggio chiave per il Napoli in questa fase conclusiva della stagione. ilnapolionline.com De Bruyne torna a Napoli: inizio del processo per rivederlo giocare sul campo.Ora, dopo tanta attesa, De Bruyne è atteso a Castel Volturno per avviare la seconda fase del processo di recupero. Varcare nuovamente i cancelli del quartier generale del Napoli segnerà la fine del ... napolipiu.com Frank Anguissa è fermo dallo scorso 9 novembre, mentre Kevin De Bruyne è out dal 25 ottobre Chi sta mancando di più nel centrocampo del Napoli facebook