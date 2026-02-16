De Bruyne torna a Napoli | rientro previsto a marzo

16 feb 2026

Kevin De Bruyne torna a Napoli: il belga dovrebbe rientrare a marzo dopo aver subito un intervento al ginocchio. La sua assenza ha pesato molto sulle prestazioni della squadra, che ora spera di riavere il centrocampista a pieno regime. De Bruyne sta completando il percorso di recupero presso un centro specializzato, dove si sta dedicando a sessioni di fisioterapia quotidiane.

Il conto alla rovescia è partito. Dopo mesi di stop, operazione e riabilitazione, Kevin De Bruyne è pronto a riavvicinarsi al Napoli. Il suo rientro in Italia è ormai imminente e segnerà l’inizio dell’ultima fase del percorso verso il ritorno in campo. Il centrocampista belga è rimasto finora in patria, dove ha svolto la prima parte del programma post-operatorio dopo l’infortunio del 25 ottobre. La tabella di lavoro è stata impostata fin dall’intervento e procede senza strappi: nessuna forzatura, solo gradualità. L’obiettivo è tornare a disposizione a marzo, ma senza accelerazioni inutili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra questa e la prossima settimana De Bruyne rientrerà a Castel Volturno per proseguire la riatletizzazione.🔗 Leggi su Forzazzurri.netImmagine generica

De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo

Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare in campo a marzo.

De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzo

Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo.

