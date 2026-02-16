De Bruyne torna a Napoli | rientro previsto a marzo
Kevin De Bruyne torna a Napoli: il belga dovrebbe rientrare a marzo dopo aver subito un intervento al ginocchio. La sua assenza ha pesato molto sulle prestazioni della squadra, che ora spera di riavere il centrocampista a pieno regime. De Bruyne sta completando il percorso di recupero presso un centro specializzato, dove si sta dedicando a sessioni di fisioterapia quotidiane.
Il conto alla rovescia è partito. Dopo mesi di stop, operazione e riabilitazione, Kevin De Bruyne è pronto a riavvicinarsi al Napoli. Il suo rientro in Italia è ormai imminente e segnerà l’inizio dell’ultima fase del percorso verso il ritorno in campo. Il centrocampista belga è rimasto finora in patria, dove ha svolto la prima parte del programma post-operatorio dopo l’infortunio del 25 ottobre. La tabella di lavoro è stata impostata fin dall’intervento e procede senza strappi: nessuna forzatura, solo gradualità. L’obiettivo è tornare a disposizione a marzo, ma senza accelerazioni inutili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra questa e la prossima settimana De Bruyne rientrerà a Castel Volturno per proseguire la riatletizzazione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo
Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare in campo a marzo.
De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzo
Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo.
De Bruyne sostituito in Milan-Napoli, non la prende bene: il dibattito a Sky Calcio Club
Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; De Bruyne, rientro previsto entro aprile: il Belgio lo attende per il Mondiale; Napoli, indicazioni sui tempi di recupero di De Bruyne e Anguissa: quando possono tornare; Quando tornerà in campo De Bruyne? C'è la data del ritorno con la maglia del Napoli.
Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: c’è la dataArrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in merito all'infortunio di De Bruyne. Stando a quanto trapelato nelle ultime ... fantamaster.it
Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: suona il nuovo allarme!Infortunio De Bruyne - Suona un nuovo e preoccupante allarme in casa Napoli sul rientro di De Bruyne: si allungano i tempi! fantamaster.it
#Napoli, Rudi Garcia: “Vi svelo quando torna De Bruyne! #Lukaku ha avuto nuovi problemi…” x.com
Kevin De Bruyne sta per tornare. In Italia, per il momento. Per rivederlo sul terreno di gioco, invece, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. A fare il punto sulle condizioni del centrocampista belga, fermo dalla fine di ottobre, è Il Mattino oggi in edicola. - facebook.com facebook