La Mens Sana è già concentrata su San Miniato Jokic suona la carica | Grande voglia di riscatto
La Mens Sana si prepara alla sfida contro l’Etrusca Basket San Miniato, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Cecina. Jokic ha espresso grande determinazione, sottolineando la volontà di migliorare e di affrontare la partita con impegno e concentrazione. La squadra si concentra sulla prossima sfida, cercando di mettere in campo tutte le energie per ottenere un risultato positivo.
Si avvicina il ritorno in campo di una Mens Sana determinata a riscattare il ko di Cecina contro un avversario ostico come l’Etrusca Basket San Minato. A fare il punto della situazione il lungo montenegrino Balsa Jokic (nella foto) dopo la seduta di allenamento di ieri al PalaEstra agli ordini di coach Vecchi e del suo staff. "Abbiamo grande voglia di riscatto – sottolinea il 44 ex Omegna e Varese – e cercheremo di conquistare il primo successo del nuovo anno proprio contro una squadra che può darci tanti problemi e metterci in difficoltà. Sono infatti pieni di energia e fisicità per cui dobbiamo essere pronti a rientrare in campo nel modo migliore dopo la breve sosta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lautaro Inter, il capitano suona la carica: rabbia, leadership e voglia di riscatto
Leggi anche: Costone, c’è San Miniato. Mens Sana-Don Bosco. Riccardini: "Concentrazione". Vecchi: "E’ dura"
Mens sana in corpore sano! Il programma di Gennaio della SOMS Vinovo è pronto: Yoga della risata , ginnastica , palestra cognitiva e molto altro. La tua comunità ti aspetta per stare bene insieme! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.