Lautaro Inter il capitano suona la carica | rabbia leadership e voglia di riscatto

Dopo la batosta europea contro il Liverpool, Lautaro Martinez si presenta come il motore della rinascita nerazzurra. Il capitano, carico di rabbia e determinazione, assume il ruolo di leader per guidare l'Inter verso il riscatto e ritrovare rapidamente la strada delle vittorie.
Inter News 24 Lautaro Inter, il capitano suona la carica: dopo la ferita europea contro il Liverpool, il Toro guida la reazione nerazzurra per tornare subito a vincere. Nell’Inter che vuole rialzarsi in fretta c’è un volto che più di ogni altro incarna il desiderio di rivincita: Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano nerazzurro. È lui a prendersi sulle spalle il peso del momento, consapevole che, dopo la delusione in Champions League contro il Liverpool, tocca soprattutto a lui trascinare il gruppo e impedire che la negatività prenda il sopravvento. Come riportato da Corriere dello Sport, il rigore che ha compromesso la sfida europea non è stato ancora digerito ad Appiano Gentile. Internews24.com
