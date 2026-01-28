Carbonara porchetta e pasta alla vodka | l’osteria romana di Davidino a Milano

A Milano, un’osteria romana ha aperto le sue porte e subito fa parlare di sé. Qui si mangiano piatti classici come carbonara, porchetta e pasta alla vodka, senza tante formalità. Arrivano al tavolo e si gustano senza spiegazioni, come si faceva una volta a Roma. La clientela apprezza la semplicità e la qualità dei piatti, che arrivano direttamente dalla capitale.

Carbonara, cacio e pepe, amatriciana. Carciofi alla romana, porchetta, piatti che arrivano al tavolo senza bisogno di spiegazioni. È da qui che parte Da Davidino Cucina Romana, da un lessico gastronomico immediato, riconoscibile, che non cerca reinterpretazioni ma continuità. A Milano, dove la cucina regionale spesso diventa racconto concettuale, l'osteria di Davidino Marsili sceglie una strada diversa: quella della concretezza, del piatto come gesto quotidiano, del mangiare come atto conviviale prima ancora che come esperienza. Il locale ha aperto a settembre in via Bronzetti 3, zona Indipendenza, a pochi minuti a piedi da Milano Dateo.

