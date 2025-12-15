Fallou ucciso a 16 anni per aver difeso l’amico a Bologna | coetaneo condannato a 11 anni di carcere

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 11 anni e 6 mesi un sedicenne per l'omicidio di Fallou, ucciso a 16 anni il 4 settembre 2024 mentre interveniva in difesa di un amico durante una lite. L'episodio ha suscitato forte emozione e riflessioni sulla violenza tra giovani.

