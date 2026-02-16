Ha molestato una ragazzina rissa sul bus 124 | uomo portato in caserma dai carabinieri

Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri dopo aver provocato una rissa sull'autobus 124 in via Roma, quando alcuni passeggeri hanno visto lui tentare di avvicinare in modo troppo insistente una ragazzina di 13 anni. La scena si è scatenata subito dopo, con urla e spintoni tra alcuni uomini e il soggetto coinvolto, che cercava di scappare. Un testimone ha riferito che il ragazzo si era sentito a disagio e aveva cercato di spostarsi, ma l'uomo ha continuato a seguirla.

L'episodio è ancora tutto da ricostruire. I militari, che indagano sull'accaduto, sono intervenuti nella zona di via Roma. Al vaglio anche le testimonianze della presunta vittima Una rissa si è scatenata oggi pomeriggio a bordo dell'autobus 124 nella zona di via Roma dopo che, secondo il racconto di alcuni passeggeri, un uomo avrebbe tentato di molestare una ragazzina. L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, è ancora tutto da ricostruire. Sulla vettura dell'Amat, come riporta il sito dell'Ansa, qualcuno è intervenuto in difesa della giovane e da lì è scaturita una violenta lite.