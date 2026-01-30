Presunto molestatore di bambini portato in caserma dai carabinieri al Vomero

Un giovane di 20 anni è stato portato in caserma dai carabinieri al Vomero. Le indagini sono scattate dopo aver trovato molti messaggi sospetti in una chat di mamme. La polizia sta cercando di capire se ci siano davvero motivi per accusarlo di molestie.

