Meloni assassina free Gaza | la scritta contro la premier sul muro di una scuola a Roma

A Ostia, a Roma, sono apparse scritte offensive contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra cui “Meloni assassina, free Gaza”. L’episodio ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni e preoccupazioni sulla diffusione di messaggi di protesta e di intolleranza in ambito pubblico.

Ignoti hanno realizzato delle scritte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su un muro a Ostia. Condanna di Fratelli d'Italia: "Fatto gravissimo". Fanpage.it Meloni assassina. Violenza pro Pal sul muro della scuola - Il presidente del Consiglio ancora nel mirino degli antagonisti per la Palestina: "Quando la sinistra strizza l’occhio ai violenti e legittima l’odio contro chi governa con il consenso degli italiani, ... msn.com

Meloni unica donna al tavolo della pace: “Daremo un contributo a ricostruire Gaza” - Roma, 13 ottobre 2025 – Un rapporto solido, che forse solo lei può davvero vantare e che viene certificato da un gesto, una carezza sulla mano, sguardi che si incrociano e s’intendono nel momento ... quotidiano.net

Ricordate Meloni e i suoi accoliti annunciare la "complicità" nel portare la pace a Gaza? Guardate, questa è la pace vista dal governo israeliano e dei suoi complici pavidi e silenziosi. La pace di Netanyahu consiste nell'aver anestetizzato le piazze per poter fin - facebook.com facebook