Splendido nel mirino dei vandali | dopo le sedi danneggiate la scritta offensiva sul manifesto elettorale
Terzo atto vandalico in pochi giorni all'indirizzo della Lega in provincia di Foggia: nella notte di martedì 2 dicembre ignoti hanno vandalizzato la sede del movimento. In precedenza, due analoghi episodi, erano stati registrati a Manfredonia e a Castelluccio dei Sauri, dove era stata spaccata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Emma Marrone di nuovo vittima di body shaming. La cantante è finita di nuovo nel mirino degli haters che hanno commentato il suo peso. Ma lei non è certo una che si lascia intimidire. Anzi, ha risposto a tono agli attacchi e ha condiviso quanto accaduto tra le - facebook.com Vai su Facebook
Vandali nel parco: identificati 5 ragazzini - Il Parco della Pace ancora nel mirino dei vandali, dopo la porta del bagno e il pannello dell’allerta meteo, distrutta una panchina nello sgambatoio a pochi passi dal parco. Scrive ilrestodelcarlino.it