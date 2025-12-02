Splendido nel mirino dei vandali | dopo le sedi danneggiate la scritta offensiva sul manifesto elettorale

Terzo atto vandalico in pochi giorni all'indirizzo della Lega in provincia di Foggia: nella notte di martedì 2 dicembre ignoti hanno vandalizzato la sede del movimento. In precedenza, due analoghi episodi, erano stati registrati a Manfredonia e a Castelluccio dei Sauri, dove era stata spaccata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it