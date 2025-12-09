Ma a fermare Carboni è l’appendicite | Intervento d’urgenza Ora sto bene

Domenico Carbone, sindaco di San Costanzo, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per appendicite. La notizia, condivisa attraverso una foto in ospedale, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Ora, il primo cittadino si trova in buona condizione e rassicura sull’esito dell’intervento.

SAN COSTANZO Sindaco operato d’urgenza di appendicite. Una foto di Domenico Carbone in un letto di ospedale ha richiamato ieri l’attenzione di molti cittadini di San Costanzo e non solo. "Un’Immacolata un po’ diversa dal solito – ha postato il primo cittadino - Ci tenevo a farvelo sapere direttamente. Sto bene, davvero". La causa del temporaneo stop è un attacco di appendicite che lo ha costretto all’ intervento chirurgico. "E’ così – ci conferma al telefono -, in preda a dolori lancinanti all’addome sabato sera mi sono rivolto al pronto soccorso di Fano. Qui, mi hanno diagnosticato un’infiammazione acuta all’appendice e mi hanno trasferito a Pesaro dove sono stato operato ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it