Darmian dopo Bodo Glimt Inter | Sconfitta dura ma nulla è precluso Ecco cosa miglioreremo in vista del ritorno

Darmian, difensore dell’Inter, ha commentato la sconfitta subita in trasferta contro il Bodo Glimt. La squadra ha perso 2-1 in una partita difficile, dove ha mostrato qualche errore in difesa e poca incisività in attacco. Darmian ha detto che la delusione è forte, ma che nulla è ancora perduto e che il team si concentrerà sulle cose da migliorare. I nerazzurri preparano ora il ritorno in casa, con l’obiettivo di reagire alla battuta d’arresto.

Inter News 24 Darmian, difensore dell’Inter, ha analizzato la sconfitta rimediata questa sera in trasferta contro il Bodo Glimt: le dichiarazioni. Intervenuto a Prime Video, Matteo Darmian ha parlato così dopo Bodo Glimt-Inter: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Il freddo e il campo non devono essere alibi, abbiamo perso ma abbiamo ancora 90? a casa nostra e faremo di tutto per ribaltare il risultato. Analizzeremo quanto fatto di buono e non per farci trovare pronti. L’approccio non è stato sbagliato, abbiamo fatto un buon primo tempo e non è mai facile recuperare. Abbiamo pareggiato, poi nel secondo tempo abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio ma loro sono stati bravi a sfruttare due errori nostri. 🔗 Leggi su Internews24.com

