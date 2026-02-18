Mkhitaryan pre Bodo Glimt Inter | Brutto giocare qui non ho bei ricordi In vista del ritorno…
Henrikh Mkhitaryan ha commentato prima della partita contro il Bodo Glimt, affermando di trovare difficile giocare in Norvegia e di non conservare bei ricordi di questa trasferta. Il centrocampista armeno, che ha già vissuto esperienze complicate in questa stadio, ha anche parlato del ritorno in Italia, sottolineando la sua determinazione a fare bene. Mkhitaryan ha espresso il desiderio di lasciarsi alle spalle le cattive impressioni passate e di concentrarsi sulla sfida di stasera. La partita si gioca tra pochi minuti.
Henrikh Mkhitaryan ha analizzato la sfida ai microfoni di Prime Video. Il centrocampista armeno, leader silenzioso dell'Inter di Cristian Chivu capolista a 61 punti, ha suonato la carica: PAROLE – « E' brutto giocare qui, ci ho giocato due volte e avuto due brutte esperienze: ma bisogna fare il nostro meglio. C'è anche il ritorno, bisognerà avere un vantaggio.
Mkhitaryan a Prime: «Brutto giocare qui, non ho bei ricordi. In vista del ritorno…»Henrikh Mkhitaryan ha dichiarato a Prime Video che giocare allo stadio di Bodo gli ricorda momenti difficili e brutti ricordi.
