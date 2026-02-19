Pio Esposito amaro dopo Bodo Glimt Inter | Sconfitta pesante c’è da dimenticarla subito! Al ritorno è molto fattibile non sono contento della mia prestazione per un motivo

Pio Esposito si mostra deluso dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt. La squadra norvegese ha vinto 2-0, sorprendendo i nerazzurri con un gioco aggressivo. L’attaccante, che ha giocato poco, ha spiegato che la sconfitta pesa molto e che bisogna subito voltare pagina. Esposito ha anche ammesso di non essere soddisfatto delle proprie prestazioni, anche se si aspetta di avere più opportunità in futuro. La prossima partita sarà decisiva per l’Inter, che deve reagire rapidamente.

di Giuseppe Colicchia L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del postpartita di Bodo Glimt Inter, il centravanti nerazzurro Francesco Pio Esposito ha commentato così la sconfitta rimediata nel playoff d'andata di Champions League. QUANDO CI E' SCAPPATA VIA LA PARTITA? – « Adesso a caldo faccio fatica a dirti il momento preciso. Probabilmente il 2 e il 3 ad 1 che sono stati fatti in breve tempo e ci hanno dato la botta finale. Non siamo riusciti a riaprirla purtroppo ». QUANTO PESA QUESTA SCONFITTA? – « Sicuramente è una sconfitta che pesa.