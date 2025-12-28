Dopo la recente vittoria sulla Cremonese, Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, sottolineando che, secondo lui, i partenopei non sono ancora al livello di Inter, Juventus e Milan. In questa analisi, l’allenatore mette in luce le differenze tra le squadre in termini di preparazione e prestazioni, offrendo un punto di vista critico e approfondito sulla competizione in Serie A.

Inter News 24 Antonio Conte, dopo la vittoria sulla Cremonese, ha gelato il Napoli. Per lui i partenopei non sono allo stesso livello di Inter, Juve e Milan per questa ragione. Antonio Conte ha così parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese. UN ANNO FANTASTICO – «Festeggiamo un anno bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato e straordinario vincendo lo scudetto incoronato con la Supercoppa dopo aver battuto Milan, Inter e Bologna. Qualcosa di bello, inevitabile che dispiace un po’ perché è stato un anno ricco di emozioni, Napoli quando vinci la festeggia in maniera diversa da altre parti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché»

Leggi anche: Biasin sicuro: «Milan favorito per lo scudetto, vi spiego perché. Conte non mi sorprende, quando perde…»

Leggi anche: Schwoch sulla lotta scudetto: «Milan meglio dell’Inter, vi spiego perché»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Napoli sfida il Bologna, Conte “La mia stagione più complessa”; Manna: Da Conte un grido d'allarme. Mainoo? Vi spiego, poi gela la Roma su Raspadori; Napoli, Conte: Italiano bravo, noi abbiamo la stessa fame. Politano: Siamo forti dentro e fuori dal campo; Napoli, Conte: Siamo dove meritiamo di essere. Ci si dimentica che....

Il bilancio di Conte: "Napoli, un 2025 bellissimo. Hojlund ha margini di miglioramento incredibili" - Il tecnico fa un bilancio sull'anno solare dopo la vittoria di Cremona: "Con scudetto e Supercoppa un 2025 bellissimo: "Ogni volta che vince qualcuna che non sia tra Inter, Juve e Milan, vuol dire che ... gazzetta.it