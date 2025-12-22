Sabatini lancia la Juve: «È in lotta per lo scudetto e vi spiego perché. Ci sono dei segnali che.». Il pensiero del giornalista sui bianconeri. Il momento della Juventus continua a far discutere opinionisti e tifosi, specialmente dopo la serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra guidata da Luciano Spalletti. Nonostante una classifica che vede i bianconeri ancora all’inseguimento, il gioco espresso nelle ultime settimane ha convinto molti osservatori del fatto che la “Vecchia Signora” possa finalmente aver trovato la quadratura necessaria per competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini lancia la Juve: «È in lotta per lo scudetto e vi spiego perché. Ci sono dei segnali che…»

Leggi anche: Capozucca sulla lotta scudetto: «Se lo giocano in tre. Roma esclusa, vi spiego perché»

Leggi anche: Capello sulla lotta scudetto: «L’Inter è la favorita, vi spiego il perché»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sabatini: "Juventus-Roma 3-2, Rocchi mi ha detto che è stata la peggior giornata della sua carriera" - 3): Skorupski; Maicon, Manolas, Yanga Mbiwa, Holebas; Pjanic (dal 39’ s. msn.com