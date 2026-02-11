' Carnevale in musica' in programma l’esecuzione de ' Le Carnaval des animaux' di Camille Saint-Saëns

Giovedì 12 e venerdì 13, il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara ospiterà le esecuzioni di

Giovedì 12 e venerdì 13, alle 9.30 e alle 11.00, il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara ‘Claudio Abbado’ ospiterà anche quest’anno il ‘Carnevale in musica’ inserito nel programma 20252026 di Femu Edu. L’iniziativa, organizzata per Ferrara Musica dal Conservatorio Frescobaldi, è curata nello.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

