La Rolex française de Leonardo DiCaprio était sûrement la plus belle montre des Golden Globes

La Rolex francese di Leonardo DiCaprio, presente ai Golden Globes, ha attirato l’attenzione per la sua eleganza. Tuttavia, è stata la performance di Timothée Chalamet a prevalere, assicurandosi il premio come miglior attore in un musical o commedia. Questo evento riflette le dinamiche del mondo dello spettacolo e l’attenzione continua verso dettagli di stile e riconoscimenti artistici.

Senza sorpresa, Timothée Chalamet ha vinto i Golden Globe 2026 per il miglior attore in un musical o commedia, battendo Leonardo DiCaprio. L'attore trentenne ha battuto il cinquantunenne per la sua interpretazione in Marty Supreme. D'altra parte, il film di DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra, di Paul Thomas Anderson, si è aggiudicato i premi più importanti della serata: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura nella categoria Musical o Commedia. Leonardo DiCaprio è stato ovviamente una parte importante del motivo. I due uomini hanno posato insieme a Beverly Hills per immortalare la sana rivalità Chalamet-Dicaprio che durerà fino agli Oscar.

