Maltempo al Sud | Governo stanzia oltre un miliardo di euro per imprese e ricostruzione in Calabria Sicilia e Sardegna
Il Governo ha deciso di destinare più di un miliardo di euro alle regioni colpite dal maltempo nel Sud, tra cui Calabria, Sicilia e Sardegna. La decisione arriva dopo le intense piogge e i danni causati dal ciclone Harry, che hanno devastato diversi centri abitati e infrastrutture. Con questa somma, il governo vuole aiutare le imprese danneggiate e avviare i lavori di ricostruzione. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri e si concentrerà sulla ripresa delle zone più colpite.
Un Miliardo di Euro per il Sud: Governo Interviene dopo l’Emergenza Maltempo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di oltre un miliardo di euro destinato a sostenere Calabria, Sicilia e Sardegna, le regioni più colpite dal ciclone Harry e dalle successive ondate di maltempo. L’intervento, accolto con soddisfazione dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, mira a un rapido ristoro dei danni e a rilanciare le economie locali, messe a dura prova dagli eventi. La Calabria al Centro dell’Emergenza. La Calabria si trova al centro dell’emergenza, con infrastrutture danneggiate, strade allagate e frane che hanno isolato intere comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgentiIl governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.
Dal governo arriva un miliardo di euro per Sicilia, Sardegna e CalabriaIl governo ha deciso di destinare oltre un miliardo di euro per aiutare Sicilia, Sardegna e Calabria dopo le tempeste recenti.
