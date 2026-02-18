Maltempo al Sud | Governo stanzia oltre un miliardo di euro per imprese e ricostruzione in Calabria Sicilia e Sardegna

Il Governo ha deciso di destinare più di un miliardo di euro alle regioni colpite dal maltempo nel Sud, tra cui Calabria, Sicilia e Sardegna. La decisione arriva dopo le intense piogge e i danni causati dal ciclone Harry, che hanno devastato diversi centri abitati e infrastrutture. Con questa somma, il governo vuole aiutare le imprese danneggiate e avviare i lavori di ricostruzione. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri e si concentrerà sulla ripresa delle zone più colpite.

