Start up Gevi vince la seconda edizione dell’Innovation Cup

Firenze, 27 nov. (askanews) – GEVI si aggiudica la seconda edizione della Energy Innovation Cup, iniziativa promossa da Enegan e IAG per individuare le soluzioni più innovative nel settore dell’energia pulita. La startup di Pontedera ha convinto la giuria con le sue turbine eoliche verticali di nuova generazione, dotate di intelligenza artificiale autoapprendente, capaci di adattarsi a diverse condizioni di vento anche in contesti urbani. Questa edizione segna un’importante apertura internazionale, come spiega Walter Bucelli, direttore generale Enegan: “la grande novità è che abbiamo selezionato startup da tutto il mondo, abbiamo ricevuto 358 dossier per capire dove si fa davvero innovazione nel nostro settore e quali sono i progetti più valoriali da accompagnare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it