Mese dell’Educazione finanziaria | chiude in positivo l’edizione 2025

Oltre mille gli studenti e studentesse che hanno preso parte agli eventi organizzati dall’Agenzia nell’ambito dell’iniziativa promossa dal ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Scopri altri approfondimenti

Nel mese di ottobre 2025, Banca Sella ha lanciato Voglio una Borsa Rosa, il roadshow nazionale dedicato all’educazione finanziaria e all’empowerment femminile. Sei città — Torino, Milano, Bologna, Roma, Lecce e Salerno — e un percorso concluso al S - facebook.com Vai su Facebook

Nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria @ITAedufin 2025, Elsa Fornero è stata ospite a Fondazione Bruno Kessler per l’incontro organizzato da @FbkIrvapp economica di base per decisioni individuali consapevoli” magazine.fbk.eu/it/news/educaz… Vai su X

Mef, dal 1/o novembre il mese dell'educazione finanziaria - Prende ufficialmente il via l'ottava edizione del mese dell'educazione finanziaria che si svolgerà dal primo al 30 novembre 2025 in tutta Italia, con eventi gratuiti in ... Secondo notizie.tiscali.it

Novembre, il mese che insegna a contare: l’educazione finanziaria entra in classe all’I.C. “Radice Alighieri” - “Cittadinanza consapevole e digitale”: è questo il tema dell’iniziativa nazionale, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria 2025, promossa dal Comitato Edufin e dal Ministero dell’Economia e d ... Si legge su strettoweb.com

Poste Italiane rilancia l’impegno per l’educazione finanziaria - Promuovere una maggiore consapevolezza economica tra i cittadini, aiutandoli a compiere scelte informate su risparmio, investimenti, assicurazioni e pensioni. tg24.sky.it scrive

Mese dell’Educazione Finanziaria 2025: perché investire consapevolmente è una scelta che paga - Con l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e sostenuta da IVASS, Banca d’Italia, Consob e il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF, l’Italia rinnova ... Scrive facile.it

Ecco #NovembreEdufin2025, al via il mese dell’educazione finanziaria - Lo slogan del Mese è Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani, un invito a investire tempo nella formazione sulla finanza personale, per prendere decisioni più consapevoli e acquisire una ... Lo riporta vita.it

Gruppo 24 Ore: le iniziative del Mese dell'Educazione Finanziaria - Anche quest'anno, nel mese di novembre, il Gruppo 24 Ore rinnova il proprio impegno a sostegno ... Riporta borsaitaliana.it