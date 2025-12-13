Borgo Nuovo restaurato dall' Accademia di Belle arti il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo

L'Accademia di Belle Arti ha completato il restauro del crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, restituendo all'opera la sua integrità e bellezza originale. L'intervento, concluso oggi pomeriggio, rappresenta un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

E' stato restituito, oggi pomeriggio, completamente restaurato dall'Accademia di Belle Arti, il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua. Palermotoday.it Palermo, restaurato il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo - L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua, danneggiandosi pesantemente. ilsicilia.it

Svelato crocifisso ligneo restaurato, cerimonia a Palermo - E' stato restituito completamente restaurato dall'Accademia delle Belle Arti il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. ansa.it

