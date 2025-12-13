Borgo Nuovo restaurato dall' Accademia di Belle arti il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Accademia di Belle Arti ha completato il restauro del crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, restituendo all'opera la sua integrità e bellezza originale. L'intervento, concluso oggi pomeriggio, rappresenta un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

E' stato restituito, oggi pomeriggio, completamente restaurato dall'Accademia di Belle Arti, il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua. Palermotoday.it

borgo nuovo restaurato dallPalermo, restaurato il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo - L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua, danneggiandosi pesantemente. ilsicilia.it

borgo nuovo restaurato dallSvelato crocifisso ligneo restaurato, cerimonia a Palermo - E' stato restituito completamente restaurato dall'Accademia delle Belle Arti il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. ansa.it

borgo nuovo restaurato dall accademia di belle arti il crocifisso ligneo della chiesa di san paolo apostolo

© Palermotoday.it - Borgo Nuovo, restaurato dall'Accademia di Belle arti il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo

Taranto Borgo Nuovo- via Pasubio: Tomba a 4 camere funerarie della fine del IV sec. a.C.

Video Taranto Borgo Nuovo- via Pasubio: Tomba a 4 camere funerarie della fine del IV sec. a.C.