Incentivi alla cultura la Regione spiega come accedere ai fondi
La Regione Friuli Venezia Giulia fornisce informazioni chiare e precise sugli incentivi disponibili per il settore culturale. Attraverso una guida dettagliata, spiega come accedere ai fondi destinati a sostenere iniziative, progetti e attività culturali, facilitando così la partecipazione di enti e cittadini. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale locale, favorendo un dialogo trasparente e accessibile per tutti gli interessati.
La Regione Friuli Venezia Giulia accende i riflettori sugli incentivi destinati alle attività culturali. Lunedì 19 gennaio 2026, a Udine, è in programma un Info Day rivolto ad associazioni, fondazioni e soggetti no profit interessati a partecipare ai bandi regionali per il 2026, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
