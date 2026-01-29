Editoria dalla Regione via libera al bando da tre milioni di euro | contributi e occupazione

La Regione Sicilia ha approvato un bando da tre milioni di euro per sostenere le imprese dell’editoria. La giunta ha dato il via libera alla misura che aiuta le case editrici, sia cartacee che digitali, e le emittenti radiofoniche e televisive. Ora le aziende possono presentare le domande per ottenere i contributi e mantenere l’occupazione nel settore.

Tre milioni di euro a sostegno dell'editoria siciliana. La giunta regionale ha dato il via libera al bando destinato alle imprese dell'editoria cartacea e digitale e alle emittenti radiofoniche e televisive approvando la proposta di decreto predisposta dall'assessore regionale all'Economia.

