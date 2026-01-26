I consulenti dei Poggi sul pc di Chiara | Sempio non ha guardato i video intimi con Alberto Stasi

Secondo i consulenti della famiglia Poggi, consegnati alla gip di Pavia, Andrea Sempio non avrebbe mai visionato i video intimi che coinvolgono Chiara e Alberto Stasi. La perizia conferma che Sempio non avrebbe avuto accesso ai filmati, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda. Questa informazione si inserisce nel quadro delle indagini e delle dichiarazioni relative al caso.

Approfondimenti su alberto stasi

Gli inquirenti del caso Garlasco stanno indagando su una cartella di video protetta da password da Chiara Poggi.

Nel caso che coinvolge la famiglia Poggi e Alberto Stasi, i legali dei Poggi stanno analizzando le prove digitali per stabilire cosa sia stato visualizzato sul computer di Stasi la sera precedente all'omicidio.

Ultime notizie su alberto stasi

