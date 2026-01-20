Sappiamo cosa ha visto Chiara sul pc del fidanzato | è scontro tra i legali dei Poggi e di Stasi

Nel caso che coinvolge la famiglia Poggi e Alberto Stasi, i legali dei Poggi stanno analizzando le prove digitali per stabilire cosa sia stato visualizzato sul computer di Stasi la sera precedente all'omicidio. La ricostruzione di queste attività digitali potrebbe offrire importanti elementi investigativi e contribuire a chiarire il contesto degli eventi.

I consulenti della famiglia Poggi hanno cercato di ricostruire cosa è stato visto sul pc di Alberto Stasi dalla vittima la sera prima dell'omicidio. L'obiettivo è quello di ricostruire quello che hanno fatto i due fidanzati la sera del 12 agosto 2007. Gli avvocati di Stasi non ci stanno: "Il dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, è scontro sui pc tra i legali di Stasi e dei Poggi. "Estendere analisi forense al computer di Chiara"A Garlasco, il confronto tra i legali di Stasi e dei Poggi si concentra sull’analisi forense del computer di Chiara, coinvolto nel caso del delitto del 2007.

Garlasco, il pc torna al centro del caso: scontro tra i legali dei Poggi e la difesa di StasiA Garlasco, il ruolo del computer di Alberto Stasi torna al centro del dibattito legale.

