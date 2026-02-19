Dal degrado al decoro | ripulito il cavalcavia dei Caduti di Nassiriya

Il Cavalcavia dei Caduti di Nassiriya è stato appena ripulito dopo mesi di abbandono. Tra lunedì e ieri, volontari e operai hanno rimosso i rifiuti e sistemato l’intera area, che era diventata un deposito di immondizia. La pulizia ha portato a un miglioramento immediato dell’aspetto del luogo, che ora appare più ordinato e più sicuro per i cittadini. Il lavoro di restauro ha coinvolto diverse persone, che hanno lavorato tutto il giorno per restituire decoro a uno spazio molto frequentato. Ora si attende una maggiore cura da parte della comunità.

Dopo le segnalazioni dei cittadini, intervento mirato della Cooperativa Il Gabbiano. Il Comune: "Ora serve collaborazione" Il Cavalcavia dei Caduti di Nassiriya è tornato finalmente pulito. Tra lunedì e ieri, un intervento straordinario ha restituito decoro a un'area che da tempo era diventata ricettacolo di rifiuti abbandonati in modo incivile.A occuparsi della bonifica è stata la Cooperativa Il Gabbiano, incaricata dal Comune dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, da Dolomiti Ambiente e anche in occasione del recente sopralluogo del sindaco nella zona del Tridente. L'operazione ha interessato non solo il piano stradale, ma anche gli spazi sottostanti e laterali al manufatto, punti difficili da raggiungere e spesso trascurati.