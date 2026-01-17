Occupazione abusiva abbandono vandalismi e degrado alla Piscina Caduti di Brema

La Piscina Caduti di Brema di viale Piacenza si trova in uno stato di abbandono, con segnali di vandalismo e degrado. L’assenza di interventi da parte dell’amministrazione lascia preoccupazioni sulla tutela di questa struttura, ormai fuori uso. La situazione richiede attenzione e risposte chiare per garantire la sicurezza e il rispetto del patrimonio pubblico.

"Tutto tace dall’Amministrazione sulla situazione della ormai ex Piscina Caduti di Brema di viale Piacenza. I termini per rispondere alla nostra interrogazione - spiega Federica Ubaldi promotrice di ChiAmaParma - sono scaduti, ma dall’Amministrazione non è arrivata nessuna risposta. Da anni si parla di demolirla, sono stati stanziati oltre 600mila euro ma la piscina, però, è ancora lì”. Le condizioni della piscina sono sotto gli occhi di tutti: “La struttura è diventata dimora per senzatetto e malintenzionati; gli ambienti esterni versano in uno stato di abbandono e di degrado e non sono certamente un bel biglietto da visita per il Quartiere considerata anche la vicinanza di Efsa, asilo comunale, centro anziani, piscina Pizzetti, edifici scolastici e alberghieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Nuoto Sub Faenza, prestazioni in crescita per i nuotatori alla Coppa Caduti di Brema

Leggi anche: Degrado in piazza della Vittoria. Risse, spaccio e vandalismi. Arriva l’ordinanza del sindaco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Samsara, verdetto ribaltato in Appello: nessuna occupazione abusiva di demanio - Dopo un complesso iter processuale, si è conclusa con un esito completamente favorevole per gli imputati la vicenda giudiziaria nota come il “caso Samsara”, a Gallipoli. quotidianodipuglia.it

REGGIO CALABRIA | Denunciate complessivamente 12 persone per diversi reati: furto aggravato, frode in commercio, occupazione abusiva di immobili pubblici e appropriazione indebita - facebook.com facebook

5 persone sono state deferite per occupazione abusiva di immobile pubblico x.com