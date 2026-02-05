Questa mattina gli operai sono entrati nel palazzo di vetro per rimuovere i bivacchi e ripulire gli spazi. Dopo mesi di segnalazioni e lamentele dei residenti, finalmente si vede un primo risultato concreto. Le persone che vivono vicino sperano ora in un miglioramento della zona.

di Gaia Papi Un primo segnale concreto dopo mesi di segnalazioni e preoccupazioni da parte dei residenti. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo all’ex sede della camera di commercio, il cosiddetto palazzo di vetro in viale Giotto ad Arezzo, edificio da tempo al centro dell’attenzione dei cittadini perché abbandonato e progressivamente trasformato in luogo di ricovero per senzatetto. Dal Comune era attesa un’azione per riportare alla normalità una situazione divenuta critica, sia sotto il profilo del decoro urbano sia della sicurezza. L’intervento ha visto la presenza della polizia municipale, accompagnata dall’ufficiale giudiziario, per un sopralluogo ufficiale all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il palazzo di vetro ‘respira’. Sgombero anti-degrado: "Ripulito dai bivacchi"

Approfondimenti su Palazzo Vetro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Palazzo Vetro

Argomenti discussi: San Marino: Capitani Reggenti al palazzo di Vetro ONU a New York; Il 'palazzo di vetro' e i suoi pericoli; Palazzo di vetro, verso la messa in sicurezza; Il collasso dell’Onu.

Palazzo di vetro, i capigruppo frenano sulle commissioni aperte alla stampaVENEZIA - C’è chi racconta che a indispettire i capigruppo, in particolare quelli della maggioranza di centrodestra, sia stato il metodo: «Il presidente Luca Zaia si ... ilgazzettino.it

Il giallo del quadro rubato prima di essere esposto al Palazzo di Vetro dell'OnuAutrice un'artista di origini ucraine che vive fra Asti e Canelli. L'opera aveva vinto il primo premio al concorso GOLD!2025 a Gorizia in occasione di GO!2025 Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea de ... lanuovaprovincia.it

Spin Time, palazzo occupato nel cuore di Roma, è diventato negli anni un modello di welfare comunitario e autogestione urbana. Tra rischio di sgombero e mobilitazione cittadina, la sua storia si intreccia con quella di altre realtà solidali colpite dal governo in facebook

"La rettrice chiude, noi apriamo": i collettivi studenteschi occupano Palazzo Nuovo. Contestata la decisione di chiudere la sede per due giorni, impedendo un concerto contro lo sgombero di Askatasuna. x.com