Dal 2026 pagamenti digitali sotto controllo | esercenti e consumatori verso la rendicontazione fiscale automatica

Pagamenti Elettronici e Fisco: Rivoluzione in Arrivo per Esercenti e Consumatori. Dal 2026, l’Italia cambierà radicalmente il modo in cui vengono gestiti i pagamenti digitali e la rendicontazione fiscale. Una nuova legge, approvata nel 2025, obbliga tutti gli esercenti ad associare i dati dei propri registratori di cassa ai sistemi di pagamento elettronico, un cambiamento volto a contrastare l’evasione fiscale e a modernizzare il sistema tributario. La Svolta Digitale: Un Nuovo Sistema di Monitoraggio. La riforma, attesa da tempo, mira a creare un collegamento diretto tra i corrispettivi fiscali e le transazioni effettuate con carte di credito, bancomat e altri strumenti elettronici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pagamenti elettronici e trasmissione fiscale: ecco novità per gli esercentiL’Italia introduce nuove regole per i pagamenti elettronici e la trasmissione fiscale, per migliorare il controllo delle entrate degli esercenti.

