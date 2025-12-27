Pagamenti POS dal 2026 cambiano i controlli | cosa succede a negozianti ed esercenti
Non è una rivoluzione che si vede subito, ma una che si sentirà. Dal 2026 il modo in cui il Fisco controllerà scontrini e pagamenti elettronici cambierà profondamente. Una stretta silenziosa, costruita nei dettagli tecnici, che coinvolgerà milioni di commercianti, bar, ristoranti e attività al dettaglio. Il cuore della novità è semplice da spiegare: registratore di cassa e POS dovranno “parlarsi”. E quando i sistemi dialogano, le discrepanze emergono molto più facilmente. Leggi anche: Pensioni 2026: le nuove tabelle Inps e cosa succede agli importi Leggi anche: Buoni fruttiferi postali 6 mesi: quanto rende davvero un investimento da 1. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti: cosa cambia (e cosa c'entra l'evasione fiscale)
Leggi anche: Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026
Pagamenti POS e scontrini telematici: dal 2026 nuovi obblighi per gli esercenti; Pagamenti elettronici, cambia tutto dal 1° gennaio 2026; Manovra, nuovi paletti anti-evasione. Per la Zes Unica altri 532 milioni; Tobin tax: cos’è, quando si applica e cosa cambia nel 2026.
Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026 - Dal 2026 scatta l'obbligo di collegare il registratore di cassa al Pos: questo significa che sarà più semplice per il Fisco controllare che le ricevute ... fanpage.it
Pagamenti POS, dal 2026 cambiano i controlli: cosa succede a negozianti ed esercenti - Ecco cosa cambia, chi rischia controlli e cosa fare per mettersi in regola. urbanpost.it
Fisco, stretta nel 2026: incrocio Pos-scontrini e recupero sprint dell'Iva. Ecco cosa cambia (e da quando) - Un nuovo tassello importante si aggiunge alla lotta all’evasione fiscale attraverso l’incrocio delle banche dati. ilmattino.it
Bollo auto, esenzioni e pagamenti: cosa cambia dal 1 gennaio 2026- le novità per la Sardegna La tassa si versa in un’unica rata, cambiano le scadenze, possibili riduzioni ma a decidere saranno le Regioni - facebook.com facebook
Apple cambia le regole in Brasile: arrivano store alternativi e pagamenti esterni x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.