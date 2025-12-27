Non è una rivoluzione che si vede subito, ma una che si sentirà. Dal 2026 il modo in cui il Fisco controllerà scontrini e pagamenti elettronici cambierà profondamente. Una stretta silenziosa, costruita nei dettagli tecnici, che coinvolgerà milioni di commercianti, bar, ristoranti e attività al dettaglio. Il cuore della novità è semplice da spiegare: registratore di cassa e POS dovranno “parlarsi”. E quando i sistemi dialogano, le discrepanze emergono molto più facilmente. Leggi anche: Pensioni 2026: le nuove tabelle Inps e cosa succede agli importi Leggi anche: Buoni fruttiferi postali 6 mesi: quanto rende davvero un investimento da 1. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Pagamenti POS, dal 2026 cambiano i controlli: cosa succede a negozianti ed esercenti

Leggi anche: Dal 2026 scatta il collegamento obbligatorio tra cassa e Pos per tutti gli esercenti: cosa cambia (e cosa c'entra l'evasione fiscale)

Leggi anche: Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pagamenti POS e scontrini telematici: dal 2026 nuovi obblighi per gli esercenti; Pagamenti elettronici, cambia tutto dal 1° gennaio 2026; Manovra, nuovi paletti anti-evasione. Per la Zes Unica altri 532 milioni; Tobin tax: cos’è, quando si applica e cosa cambia nel 2026.

Come cambiano i controlli del Fisco su scontrini e pagamenti con carta dal 2026 - Dal 2026 scatta l'obbligo di collegare il registratore di cassa al Pos: questo significa che sarà più semplice per il Fisco controllare che le ricevute ... fanpage.it