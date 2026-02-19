Dai risarcimenti al lavoro socialmente utile | ecco come gli haters di Liliana Segre cercano di non farsi processare
Gli haters di Liliana Segre hanno promesso risarcimenti e scuse per evitare il processo a Milano. Hanno offerto tra 500 e 2.000 euro e scritto lettere di scuse, cercando di negoziare la messa in prova. La loro strategia mira a sfuggire alle conseguenze legali, sperando che il denaro e le scuse possano fermare le accuse di diffamazione. La vicenda si svolge davanti ai giudici milanesi, con alcune persone che cercano di aggirare il procedimento penale con accordi privati. La decisione dei giudici sarà determinante.
Hanno promesso risarcimenti da 500 a 2mila euro e lettere di scuse alcuni degli haters di Liliana Segre, 95 anni, durante il processo in corso a Milano, in cambio dell'accesso alla messa in prova. Gli imputati erano in tutto otto. Tre di loro (che hanno effettuato donazioni alla Fondazione Memoriale della Shoah) si sono visti rimettere la querela depositata dalla senatrice a vita e sono usciti dal procedimento. Un altro imputato ha proposto di risarcire con 500 euro, sottolineando di essere pensionato e di non potersi permettere più di questo. Aggiungerà una proposta di lavori di pubblica utilità.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Insulti via social a Liliana Segre: dagli hater scuse, risarcimenti e richieste di fare lavori di pubblica utilitàIl caso di insulti a Liliana Segre sui social ha portato alcuni haters a chiedere scuse e risarcimenti, dopo aver ricevuto accuse di diffamazione aggravata dall’odio razziale.
Liliana Segre. Viaggio al limite di una stellaLa storia di Liliana Segre diventa teatro in un nuovo spettacolo a Castelfiorentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mancato riconoscimento degli obiettivi individuali, no al risarcimento del danno da perdita di chance; Il tribunale del lavoro dà ragione al precario ma l’amministrazione non paga? Per avere i soldi della Carta Docente basta rivolgersi al Tar. Anief: in Veneto il Ministero ha ora soli 60 + 60 giorni di tempo per fare avere 1.500 euro di risarcimento; Rigopiano, al via le cause civili: trenta milioni di risarcimenti; Risarcimenti per i conti truccati, Città della Salute di Torino e Regione Piemonte: Noi vittime di un buco da 7 milioni, non responsabili civili.
Dai mutui al lavoro agile, l’Italia che resta al fianco delle vittime di violenzaNon solo lacrime, convegni, rabbia, cortei. Il Paese si muove. La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, va presa di petto con iniziative reali e concrete. Un filo rosso di ... ilmessaggero.it
Lavoro sottopagato, torna la sanatoria salva-imprese: addio ai risarcimenti dei dipendentiL’articolo compare a sorpresa nell’ultima bozza del decreto legge su Pnrr e semplificazioni che è all’esame del Consiglio dei ministri di oggi. E immediatamente scoppia di nuovo il caso ... corriere.it
6 FEBBRAIO 1944, L'ARRIVO AD AUSCHWITZ DI LILIANA SEGRE: LE SUE MEMORIE Il 6 febbraio 1944 giunse ad Auschwitz un convoglio proveniente dall’Italia. Circa 700 ebrei arrestati a Milano e Verona. All’arrivo furono registrati 97 uomini e 31 donne. L facebook