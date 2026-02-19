Dai risarcimenti al lavoro socialmente utile | ecco come gli haters di Liliana Segre cercano di non farsi processare

Gli haters di Liliana Segre hanno promesso risarcimenti e scuse per evitare il processo a Milano. Hanno offerto tra 500 e 2.000 euro e scritto lettere di scuse, cercando di negoziare la messa in prova. La loro strategia mira a sfuggire alle conseguenze legali, sperando che il denaro e le scuse possano fermare le accuse di diffamazione. La vicenda si svolge davanti ai giudici milanesi, con alcune persone che cercano di aggirare il procedimento penale con accordi privati. La decisione dei giudici sarà determinante.

Hanno promesso risarcimenti da 500 a 2mila euro e lettere di scuse alcuni degli haters di Liliana Segre, 95 anni, durante il processo in corso a Milano, in cambio dell'accesso alla messa in prova. Gli imputati erano in tutto otto. Tre di loro (che hanno effettuato donazioni alla Fondazione Memoriale della Shoah) si sono visti rimettere la querela depositata dalla senatrice a vita e sono usciti dal procedimento. Un altro imputato ha proposto di risarcire con 500 euro, sottolineando di essere pensionato e di non potersi permettere più di questo. Aggiungerà una proposta di lavori di pubblica utilità.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Insulti via social a Liliana Segre: dagli hater scuse, risarcimenti e richieste di fare lavori di pubblica utilitàIl caso di insulti a Liliana Segre sui social ha portato alcuni haters a chiedere scuse e risarcimenti, dopo aver ricevuto accuse di diffamazione aggravata dall’odio razziale.

