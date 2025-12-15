Welo al posto di Gabry Ponte a Sanremo 2026 | Carlo Conti gli promette il nuovo jingle dopo Tutta l’Italia

Durante la prima sfida di Sarà Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso tutti proponendo all'eliminato Welo di scrivere un nuovo jingle, un destino già vissuto lo scorso anno da Gabry Ponte con Tutta L’Italia. La decisione apre nuovi scenari per il percorso del giovane artista verso Sanremo 2026.

