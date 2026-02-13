Non è l’Olimpiade dei favoriti Fischnaller Giacomel Ghiotto e Sighel deludono i 6 ori dagli outsider

Roland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto e Pietro Sighel sono usciti con delusione dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle aspettative troppo alte riposte in loro. Questi atleti, tra i più attesi dal pubblico italiano, non sono riusciti a conquistare medaglie, lasciando spazio agli outsider che hanno invece vinto ben sei ori. A pochi giorni dalla chiusura della competizione, il loro rendimento ha sorpreso molti, considerando le previsioni iniziali.

Roland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto, Pietro Sighel. Cos’hanno in comune? Erano tra gli uomini più attesi di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia, tra i principali favoriti nelle loro discipline, anche per l’oro. Risultato: nessuno di loro (finora) è salito sul podio in gare individuali (la sottolineatura è voluta per chi avesse pensato alle medaglie nelle staffette miste). Degli specialisti del PGS di snowboard abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi. Arrivati ai Giochi con ben 7 vittorie complessive in Coppa del Mondo (con March in testa alla classifica generale), gli azzurri si sono eclissati proprio nel momento più importante, mancando addirittura l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

La corsa agli atleti meno favoriti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta regalando sorprese e momenti intensi.

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Roland Fischnaller si conferma protagonista dello sport con la sua settima partecipazione olimpica a 45 anni, un risultato che testimonia dedizione e passione.

