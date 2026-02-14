Zach LaVine salta il resto della stagione | brutto colpo per i Sacramento Kings
Zach LaVine dei Sacramento Kings si ferma per il resto della stagione a causa di un intervento alla mano destra. La decisione arriva dopo che il giocatore si è infortunato durante una partita, costringendolo a fermarsi definitivamente. La squadra ora dovrà fare affidamento sui suoi altri giocatori per cercare di ottenere risultati senza il suo contributo.
BREAKING: Sacramento Kings guard Zach LaVine will undergo season-ending surgery on his right hand after the All-Star break, league sources tell me. He averaged 19.2 points, shot 48 percent from the field and 39 percent from beyond the arc. pic.twitter.comuph3thRMSD La stagione dei Sacramento Kings riceve una nuova batosta con la necessità per Zach LaVine di affrontare un intervento chirurgico alla mano destra subito dopo la pausa dell’All-Star Game. L’annuncio indica che la situazione porterà alla chiusura anticipata della stagione per il giocatore, aggiungendosi a una campagna già segnata da difficoltà e prestazioni altalenanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Jaren Jackson Jr. salta il resto della stagione: brutto colpo per gli Utah Jazz
Ja Morant, trattativa difficile con i Sacramento Kings
Ja Morant si presenta difficile da scambiare.
Argomenti discussi: LaVine vs Gordon: 10 anni dopo resta il miglior Slam Dunk Contest di sempre.
Per Zach LaVine intervento chirurgico alla mano e stagione finitaZach LaVine dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra subito dopo la pausa dell’All-Star Game e, secondo quanto riportato da Chris Haynes, la sua stagione con i ... pianetabasket.com
NBA, Zach LaVine esplode con 42 punti: Potrei farli ogni sera se me la passasseroOgni tanto capita che Sacramento si ricordi di avere tanto talento a roster, vincendo sorprendentemente contro una squadra con un record molto migliore del suo. A interrompere una striscia di 4 ... sport.sky.it
Per Zach LaVine intervento chirurgico alla mano e stagione finita #NBA | #pianetabasket x.com