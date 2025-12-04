Sigep 2026 a gennaio a Rimini | attesa per il nuovo Re della Pizza
Dal 16 al 20 gennaio 2026 il Sigep di Rimini sarà il palcoscenico mondiale più importante per il foodservice. Gelateria, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione saranno i protagonisti incontrastati di un evento unico nel suo genere, che ogni anno richiama migliaia di professionisti e realtà imprenditoriali da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, è ritenuta dagli addetti ai lavori la bussola per chi vuole captare le nuove tendenze, i trend e le innovazioni tecnologiche del settore. In tale importante e prestigioso contesto, la pizza avrà un ruolo centrale grazie al ritorno di uno dei format più seguiti e amati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
