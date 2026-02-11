Nido di Soci | la procura nega il dissequestro Vagnoli | Apriremo una sede temporanea

L’asilo di Soci resta sotto sequestro. La procura ha negato il dissequestro e la decisione è definitiva. L’amministrazione comunale di Bibbiena ha annunciato che, nonostante tutto, aprirà una sede temporanea per garantire i servizi ai bambini. Vagnoli, il rappresentante comunale, ha confermato la decisione e ha spiegato che l’obiettivo è trovare comunque una soluzione a breve termine.

L'asilo di Soci resta sotto sequestro. La conferma, come fatto sapere dall'amministrazione comunale di Bibbiena attraverso una nota stampa, è arrivata questa mattina, 11 febbraio, direttamente dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rigettato l'istanza.

