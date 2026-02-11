Nido di Soci | la procura nega il dissequestro Vagnoli | Apriremo una sede temporanea

L’asilo di Soci resta sotto sequestro. La procura ha negato il dissequestro e la decisione è definitiva. L’amministrazione comunale di Bibbiena ha annunciato che, nonostante tutto, aprirà una sede temporanea per garantire i servizi ai bambini. Vagnoli, il rappresentante comunale, ha confermato la decisione e ha spiegato che l’obiettivo è trovare comunque una soluzione a breve termine.

L'asilo di Soci resta sotto sequestro. La conferma, come fatto sapere dall'amministrazione comunale di Bibbiena attraverso una nota stampa, è arrivata questa mattina, 11 febbraio, direttamente dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo che ha rigettato l'istanza.

Bibbiena, asilo nido: respinta l’istanza di dissequestro. Il Comune valuta una sede alternativa

La Procura ha respinto la richiesta del Comune di liberare l’asilo nido di Bibbiena, ancora sotto sequestro.

Nido di Soci: «istanza di dissequestro rigettata»

La richiesta di dissequestro del Nido di Soci è stata respinta.

Argomenti discussi: chiusura nido di Soci:la voce dei genitori; Nido chiuso dopo la tragedia del piccolo Leo, il caso in Regione. Vertice per un’altra sede; Asilo di Soci, dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie. Sindaco: In arrivo bonus economico; Le famiglie di Soci rivogliono l'asilo. I bambini hanno bisogno di riprendere l'attività educativa.

nido di soci laNido di Soci: «istanza di dissequestro rigettata»«Ora servono scelte concrete» la nota di Lista di Comunitá ... msn.com

Asilo Nido di Soci:7giorni per dissequestro,bonusConsiglio Comunale aperto ieri sera a Bibbiena per capire come e quando i servizi per i bambini del nido di Soci saranno riattivati, tanti genitori presenti, un incontro dai toni tranquilli, domande e ... teletruria.it

