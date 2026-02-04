Mareggiate nelle isole Eolie collegamenti solo con la nave

Le isole Eolie sono isolate dal maltempo. Le forti raffiche di scirocco hanno gonfiato il mare, impedendo ai mezzi veloci di partire. Solo le navi salgono e scendono, mentre gli altri collegamenti sono cancellati. I residenti e i turisti devono aspettare che il vento cali per riprendere le rotte. La situazione resta difficile, con il mare agitato e il porto ancora chiuso alle imbarcazioni veloci.

Arcipelago delle Eolie vittima del maltempo: le forti raffiche di scirocco hanno ingrossato il mare e costretto i mezzi veloci a restare saldamente ormeggiati in porto. L’unico mezzo a viaggiare da Milazzo è la nave Nerea. I marosi hanno invaso le aree litoranee più esposte e creato difficoltà nella circolazione. A rischio un immobile privato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

