Le isole Eolie sono isolate dal maltempo. Le forti raffiche di scirocco hanno gonfiato il mare, impedendo ai mezzi veloci di partire. Solo le navi salgono e scendono, mentre gli altri collegamenti sono cancellati. I residenti e i turisti devono aspettare che il vento cali per riprendere le rotte. La situazione resta difficile, con il mare agitato e il porto ancora chiuso alle imbarcazioni veloci.

Arcipelago delle Eolie vittima del maltempo: le forti raffiche di scirocco hanno ingrossato il mare e costretto i mezzi veloci a restare saldamente ormeggiati in porto. L’unico mezzo a viaggiare da Milazzo è la nave Nerea. I marosi hanno invaso le aree litoranee più esposte e creato difficoltà nella circolazione. A rischio un immobile privato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mareggiate nelle isole Eolie, collegamenti solo con la nave

Approfondimenti su Eolie Mareggiata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

MAREGGIATA A LIPARI, ISOLE EOLIE - GENNAIO 2026

Ultime notizie su Eolie Mareggiata

Argomenti discussi: Spiagge sparite e moli devastati, l'emergenza alle Eolie e il monito degli esperti: Il Mediterraneo è una pentola che bolle; Eolie ancora battute da piogge e mareggiate: collegamenti di nuovo interrotti; Dalle onde sulla costa orientale alla frana di Niscemi, voci dalla Sicilia ferita: Siamo soli da sempre; Stromboli, al via i lavori per il molo di Scari - operazione sprint dopo il ciclone Harry.

Mareggiate nelle isole Eolie, collegamenti solo con la naveArcipelago delle Eolie vittima del maltempo: le forti raffiche di scirocco hanno ingrossato il mare e costretto i mezzi veloci a restare saldamente ormeggiati in porto. L’unico mezzo a viaggiare da Mi ... msn.com

Eolie ancora battute da piogge e mareggiate: collegamenti di nuovo interrottiDopo il ciclone Harry, Lipari e Stromboli isolate, danni e allagamenti, imprenditori scrivono a Regione e Comune ... lasicilia.it

Sei persone muoiono annegate alle Canarie in un gennaio segnato da forti mareggiate Le Isole Canarie hanno chiuso il mese di gennaio 2026 con un bilancio drammatico sul fronte della sicurezza in mare. Sei persone hanno perso la vita per annegamento, - facebook.com facebook

#Weekend tempesta di #Maestrale, mareggiate tra Isole Maggiori, medio basso Tirreno e Ionio. Piogge su parte del Centro Sud e #neve anche a quote basse su #Appennino centro meridionale. Domenica più sole con occasionali precipitazioni su x.com