Da Maria Antonietta di ritorno da Sanremo alla Femminanza di Mollicone | si presenta Pulcheria
Maria Antonietta torna dall’esperienza a Sanremo per partecipare alla “Femminanza” di Mollicone, un festival dedicato alle donne che si svolge dal 17 al 29 marzo. La cantante porta sul palco il suo nuovo spettacolo, mescolando musica, poesia e teatro, con l’obiettivo di celebrare la creatività femminile. Durante l’evento, Pulcheria 2026 sarà il protagonista di diversi momenti artistici, attirando pubblico e critici. L’evento si preannuncia come un’occasione importante per mettere in luce voci femminili diverse tra loro.
Il calendario della nuova edizione del festival al femminile, in scena a Piacenza dal 17 al 29 marzo prossimo tra teatro, cinema, musica, poesia e parole: la presentazione e il calendario «Un festival che non si limita a raccontare il femminile – si sottolinea, come continuità con le precedenti edizioni -, ma lo attraversa come spazio plurale di esperienze, competenze e visioni. Attraverso teatro, cinema, musica, poesia e parole, si propone di costruire un racconto collettivo sul femminile, mettendo in dialogo generazioni, ambiti culturali e territori». Un modo per «preservare l’identità costruita negli anni, cercando al tempo stesso di ampliarne la dimensione partecipativa e di intrecciare quanti più registri espressivi e ambiti possibili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: "Sarà un atto poetico da vivere insieme"Maria Antonietta e Colombre portano sul palco dell’Ariston un atto poetico che si preannuncia unico.
Leggi anche: Maria Antonietta a Sanremo. La cantante pesarese si esibirà con l’artista ColombreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 perché La felicità è un diritto; Io e Che Guevara. Una storia d'amore; La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre - Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Maria Antonietta, chi è la cantante di Sanremo 2026: età, Colombre, fidanzato.
La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre: il testoLa felicità si prende e basta: la metafora della rapina nel brano in gara, Felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre, a Sanremo 2026 ... 105.net
Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con La felicità e basta: testo e significato della canzoneMaria Antonietta e Colombre debuttano a Sanremo 2026 con La felicità e basta, un brano ironico e ribelle sul diritto di essere felici. libero.it
IL CARABINIERI INDAGANO SUL DECESSO DELLA 96ENNE MARIA ANTONIETTA PIRAS facebook
Questo pomeriggio, alle ore 15, la Presidente del Cnop Maria Antonietta Gulino interverrà all'iniziativa promossa dalla Senatrice Beatrice Lorenzin “ ”. x.com