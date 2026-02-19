Da Maria Antonietta di ritorno da Sanremo alla Femminanza di Mollicone | si presenta Pulcheria

Maria Antonietta torna dall’esperienza a Sanremo per partecipare alla “Femminanza” di Mollicone, un festival dedicato alle donne che si svolge dal 17 al 29 marzo. La cantante porta sul palco il suo nuovo spettacolo, mescolando musica, poesia e teatro, con l’obiettivo di celebrare la creatività femminile. Durante l’evento, Pulcheria 2026 sarà il protagonista di diversi momenti artistici, attirando pubblico e critici. L’evento si preannuncia come un’occasione importante per mettere in luce voci femminili diverse tra loro.

Il calendario della nuova edizione del festival al femminile, in scena a Piacenza dal 17 al 29 marzo prossimo tra teatro, cinema, musica, poesia e parole: la presentazione e il calendario «Un festival che non si limita a raccontare il femminile – si sottolinea, come continuità con le precedenti edizioni -, ma lo attraversa come spazio plurale di esperienze, competenze e visioni. Attraverso teatro, cinema, musica, poesia e parole, si propone di costruire un racconto collettivo sul femminile, mettendo in dialogo generazioni, ambiti culturali e territori». Un modo per «preservare l’identità costruita negli anni, cercando al tempo stesso di ampliarne la dimensione partecipativa e di intrecciare quanti più registri espressivi e ambiti possibili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

