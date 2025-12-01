Maria Antonietta a Sanremo La cantante pesarese si esibirà con l’artista Colombre

Al Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche una cantante di casa nostra, ovvero Maria Antonietta (nome d’arte di Letizia Cesarini), che fu ospite del grande appuntamento canoro nazionale anche nel 2020. Letizia è cresciuta a Pesaro, figlia di un dipendente comunale dell’assessorato alla Cultura e ha iniziato la sua attività musicale a 18 anni verso il 2006; è stata vocalist e chitarrista del duo Young Wrists, con Alberto Baldolini. Letizia intraprende poi un lungo tour solista, che si conclude con la pubblicazione del secondo lavoro, distribuito con il nome Maria Antonietta, che ha mantenuto sino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maria Antonietta a Sanremo. La cantante pesarese si esibirà con l’artista Colombre

