Lavori su Adriatica e statale 67 Da lunedì cantieri in movimento E modifiche alla viabilità

Da lunedì, i cantieri sulla Adriatica e sulla statale 67 saranno in movimento, con l’avvio di una nuova fase dei lavori di ampliamento. Sono previste modifiche alla viabilità per consentire gli interventi di miglioramento e manutenzione delle strade, al fine di garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e alle eventuali deviazioni durante le operazioni in corso.

Proseguono i lavori di ammodernamento della statale 16 'Tangenziale di Ravenna' e della statale 67 'Tosco Romagnola' dove, dalla prossima settimana si darà avvio a una nuova fase del piano di ampliamento stradale. Lungo la statale 16, terminati i lavori di allargamento della zona del distributore di carburanti, Anas ha programmato l'avvio dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione della carreggiata in direzione Rimini. Da lunedì dal km 148,750 al km 149,500 della statale 16 sarà attivo il doppo senso di circolazione nella carreggiata in direzione Ferrara fino al termine dei lavori, attualmente programmato per sabato 31 gennaio.

Cantieri sulla SS16 Adriatica: da lunedì 12 gennaio traffico su una sola carreggiata. Interventi anche sulla SS67 tra Classe e il Porto di Ravenna - Proseguono a Ravenna i lavori di ammodernamento della strada statale 16 “Adriatica” e della strada statale 67 “Tosco Romagnola”, nell’ambito del piano di ... ravennanotizie.it

Statale 16 e Statale 67 per il porto: nuova fase dei lavori, modifiche alla viabilità - Dalla prossima settimana, terminati i lavori di ampliamento dell’area del distributore di carburanti, all’altezza ... ravennawebtv.it

