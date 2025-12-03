Teb dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana

TRASPORTI. Stop di circa sei settimane, necessario per realizzare la connessione con la futura T2. Previsti autobus sostitutivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Teb, dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana

Contenuti che potrebbero interessarti

A dicembre la nostra serata gnocco & tigelle del mercoledì sarà sospesa per far fronte alle numerose prenotazioni di cene aziendali per il periodo natalizio. Riprenderà regolarmente alla riapertura nel mese di gennaio Ristorante, eventi e catering! Per informa Vai su Facebook

Teb, dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana - Teb, dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana. Scrive ecodibergamo.it

Dal 7 gennaio tram interrotto tra Bianzana e stazione. Ecco come sarà Bronzetti Arena, snodo tra le linee Teb - Sei settimane di interruzione sul tratto finale della linea T1 della Teb: coinvolti almeno 8 mila utenti ogni giorno. Segnala bergamonews.it