Teb dal 7 gennaio sospesa la linea T1 tra la stazione di Bergamo e via Bianzana

Ecodibergamo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TRASPORTI. Stop di circa sei settimane, necessario per realizzare la connessione con la futura T2. Previsti autobus sostitutivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

