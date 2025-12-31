Da chi può finalmente dare voce al verbo osare a chi deve fare un lavoro di riequilibrio L’oroscopo dell’anno

L’oroscopo dell’anno si rivolge a chi desidera dare voce al proprio coraggio e affrontare con consapevolezza le sfide quotidiane. Per chi ha bisogno di riequilibrio e di ritrovare la propria strada, questa lettura offre spunti per ascoltare il proprio sentire e riscoprire le grandi soddisfazioni che il futuro può riservare. Un percorso di orientamento, dalla spinta verso l’ignoto al ritorno alle radici più profonde.

D a chi deve spingersi vuoi dal suo perimetro a chi deve riportare a casa il sentore delle grandi soddisfazioni. Ecco le previsioni dell' oroscopo dell'anno di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È ora di dare voce al verbo osare. Via la maschera. Occorre guardare oltre per riscrivere l'energia di una realtà diversa. Parola chiave: riconoscersi. Toro 20 aprile – 20 maggio È il momento di spingervi fuori dal vostro perimetro. Il vostro mantra professionale dell'anno deve essere "Ottengo quello che desidero". Parola chiave: consapevolezza. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Siete arrivati a fine anno stufi di fare i trapezisti del sorriso, senza mettere a fuoco voi stessi.

