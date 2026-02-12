Sei persone sono indagate per il bimbo trapiantato con un cuore bruciato

Da today.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, nell’ambito di un’inchiesta sul trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi. Il cuore, definito “bruciato” dagli investigatori, ha sollevato dubbi e portato a questa indagine. Al momento, le accuse e i dettagli sulla possibile responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Si tratta dei componenti delle equipe sanitare che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore - danneggiato - eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi nell'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l' espianto dell' organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Cuore "bruciato" trapiantato a un bimbo di 2 anni: sospesi due chirurghi

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Una aostana tra le sei persone indagate per il corteo di Milano; Scontri a corteo contro Milano Cortina, sei indagati: altri in corso di identificazione; Live distant child abuse: arresti a Trento e Reggio Calabria; Sei persone indagate dopo gli scontri a Milano alla manifestazione contro le Olimpiadi.

sei persone sono indagateSei persone sono indagate per il bimbo trapiantato con un cuore bruciatoSi tratta dei componenti delle equipe sanitare che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli ... today.it

sei persone sono indagateSei persone indagate dopo gli scontri a Milano alla manifestazione contro le OlimpiadiLa Procura di Milano, dopo gli scontri di sabato scorso in zona Corvetto, ha aperto un'inchiesta e al momento risultano indagate sei persone, di cui cinque ... fanpage.it