Sei persone sono indagate per il bimbo trapiantato con un cuore bruciato

La procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, nell’ambito di un’inchiesta sul trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi. Il cuore, definito “bruciato” dagli investigatori, ha sollevato dubbi e portato a questa indagine. Al momento, le accuse e i dettagli sulla possibile responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Si tratta dei componenti delle equipe sanitare che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore - danneggiato - eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi nell'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l' espianto dell' organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose.🔗 Leggi su Today.it

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

