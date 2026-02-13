Trapianto di cuore bruciato il legale del bimbo | Chiederemo un altro parere sul trapianto

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

“Serve un cuore al più presto, sono ore disperate”. È quanto dichiara all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bimbo di 2 anni e tre mesi cui, lo scorso 23 dicembre, è stato trapiantato un cuore “bruciato ” all’ospedale Monaldi di Napoli. La procura del capoluogo campano ha disposto il sequestro del contenitore, forse malfunzionante, con il quale i medici hanno trasportato l’organo, poi lesionato, da Bolzano a Napoli. I carabinieri del Nas, che conducono le indagini, hanno già acquisito una corposa documentazione presso il presidio sanitario partenopeo e l’ospedale San Maurizio di Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su trapianto cuore

L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.

Napoli, il cuore del bambino bruciato non potrà più essere trapiantato, secondo quanto affermato dal medico legale intervenuto sulla vicenda.

Ultime notizie su trapianto cuore

