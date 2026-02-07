Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare per un bimbo di 2 anni | È arrivato bruciato Caccia ai responsabili

Questa mattina si sono aperte nuove polemiche sulla vicenda del trapianto di cuore a un bambino di due anni. Il cuore, consegnato con ghiaccio secco, è arrivato in condizioni alterate: “È arrivato bruciato”, spiegano i medici. La famiglia aspetta risposte e chiarimenti mentre la polizia cerca di capire chi abbia sbagliato o agito in modo irresponsabile. Intanto, il piccolo, che avrebbe dovuto ricevere l’organo il 23 dicembre, si trova ancora in attesa.

La notizia di un cuore nuovo finalmente disponibile in arrivo da Bolzano e il sogno di una vita diversa alle porte: il 23 dicembre scorso c'erano tutti gli ingredienti per una favola dal sapore natalizio per un bimbo napoletano di 2 anni in attesa di trapianto di cuore. Il caso del ghiaccio secco Era tutto pronto all'ospedale Monaldi, l'equipe medica già in sala, quando all'arrivo dell'organo donato da un bambino di 4 anni morto in Val Venosta solo pochi giorni prima la sorpresa: al posto del ghiaccio normalmente usato per mantenere refrigerato l'organo i medici trovano del ghiaccio secco, quello che si utilizza nelle gelaterie.

