Cumuli di rifiuti nei canali | E’ uno scempio Operazione di bonifica nelle periferie
A Fondi, tonnellate di rifiuti sono state rimosse dai canali durante un’operazione di pulizia. La causa principale è l’abbandono indiscriminato di immondizia nelle aree periferiche. Le squadre di De Vizia Transfer, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e il Comune hanno unito le forze per rimuovere i rifiuti accumulati nei canali, che nel tempo hanno trasformato il paesaggio in un vero e proprio scempio. La quantità di spazzatura raccolta testimonia quanto il problema sia diffuso e urgente da risolvere.
L’intervento congiunto a Fondi di De Vizia Transfer, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Comune. Amareggiato il sindaco Maschietto: “Reprimere non basta, è indispensabile rafforzare la cultura ecologica e ambientale” Tonnellate di rifiuti gettati dai canali: tante ne sono state raccolte a Fondi grazie all’operazione di pulizia congiunta tra De Vizia Transfer, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Comune. Un’impresa non semplice, che ha fatto seguito ad un capillare lavoro di trinciatura da parte degli operai dell’Ente presieduto da Lino Conti. Dopo il primo round di recupero, raccolta e conferimento di rifiuti avvenuto a inizio febbraio, nei giorni scorsi la squadra di bonifica ambientale è intervenuta in via Quarto Iannotta, via Goffa e via del Mare.🔗 Leggi su Latinatoday.it
